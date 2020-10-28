Объем COVID-тестирования в Москве вырос на 79 процентов за два месяца

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За два месяца число тестов на коронавирус в Москве увеличилось на 79 процентов. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора в среду, 28 октября.

Объем тестирования, по данным ведомства, в четыре раза превышает средний показатель по стране.

— Охват тестированием в сутки за последние два месяца вырос на 79 процентов и 25 октября 2020 года составил 687,9 на 100 тысяч населения, что более чем в четыре раза превышает средний показатель тестирования по Российской Федерации, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Там добавили, что число госпитализированных за последние три месяца не изменилось. Половина из доставленных в больницу пациентов — люди старше 65 лет. При этом количество бессимптомных больных увеличилось в полтора раза. Ведомство связывает это с расширением охвата тестирования.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог сообщил, когда большинство москвичей встретится с коронавирусом