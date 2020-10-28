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Вирусолог сообщил, когда большинство москвичей встретится с коронавирусом
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вирусолог сообщил, когда большинство москвичей встретится с коронавирусом

Ростислав Зубков

Общество

Большинство жителей Москвы так или иначе столкнется с коронавирусом до Нового года, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в среду, 28 октября.

— В Москве большая часть людей уже до Нового года встретится с вирусом, если уже не встретилась, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что в других регионах РФ эпидемиологическая обстановка разная, в том числе по качеству выявления случаев заражения. В этой связи делать универсальный прогноз для всей страны довольно сложно.

Ранее Лукашев допустил, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По информации на 28 октября в РФ выявлено 16 202 новых случая COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 1 563 976 случаев заражения и 26 935 летальных исходов. При этом 1 171 301 пациент вылечился.

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