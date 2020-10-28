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За сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 16 202 человек, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в среду, 28 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения оказались Москва (3670), Петербург (727) и Подмосковье (505).

За сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 346 человек, еще 12 361 — вылечился.

Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 563 976 случаев коронавируса и 26 935 летальных исходов. При этом 1 171 301 пациент переболел и выздоровел.

За сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранеевирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19.

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