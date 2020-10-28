Вирусолог оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Человечество, скорее всего, не сможет выработать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, который дважды переболел COVID-19.

Он отметил, что впервые заразился случайно в столичном аэропорту Шереметьево во время пересадки. Когда эксперт выздоровел, он наблюдал за скоростью исчезновения антител, а также за иммунитетом. Тогда вирусолог решил проверить, можно ли заболеть повторно.

— Периодически контактировал с больными людьми, при этом было понимание, что контакты есть, а заболевания нет. Осознанно не защищался <…> Это означало, что есть еще некие механизмы иммунной защиты, которые, не будучи очевидными, как клеточный иммунитет и антитела, тем не менее срабатывали до поры до времени. Но срок сработки закончился через шесть месяцев, — уточнил специалист.

Он объяснил, что через полгода снова заболел коронавирусом, поэтому пришел к выводу, что длительность иммунитета к COVID-19 — примерно шесть месяцев.

— В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из госпиталя, — цитирует Чепурнова РИА Новости.

Вирусолог подчеркнул, что не стоит рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания. По его словам, нужен либо очень эффективный препарат, либо вакцина.

Ранее иммунолог назвал три причины неуязвимости к коронавирусу. Возможно, это эффект иммунной системы, низкая вирусная нагрузка или сумма этих факторов.

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