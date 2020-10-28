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Иммунолог назвал три причины неуязвимости к коронавирусу
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунолог назвал три причины неуязвимости к коронавирусу

Юлия Курганова

Здоровье

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов назвал возможные причины того, что некоторые люди не заражаются COVID-19.

— Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов, — сказал он.

Врач отметил, что возможны и другие причины, которые обнаружат в ходе генетических исследований, которые связаны с COVID-19. Они, по словам Викулова, могут модернизировать лечение коронавируса. Он напомнил, что похожая ситуация происходила при изучении гепатита, передает портал Ura.ru.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что определенная группа лиц не заболевает коронавирусом даже при многократных контактах с инфицированными, но причины этого пока неизвестны. Он отметил, что данное явление не сопровождается соблюдением противоэпидемических мер и использованием средств защиты.

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