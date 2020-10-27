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Фитодизайнер перечислила опасные для иммунитета комнатные растения
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Фитодизайнер перечислила опасные для иммунитета комнатные растения

Татьяна Плотникова

Растения

Ландшафтный и фитодизайнер Анна Скворцова рассказала, какие растения не стоит держать в квартире, чтобы не навредить своей иммунной системе.

По словам специалиста, диффенбахия, олеандр и кротон ядовиты, поэтому не рекомендуется ставить горшки с этими растениями в жилой зоне. При работе с ними необходимо надевать перчатки, а затем тщательно вымыть руки. Также ядовиты антуриум и пахистахис.

Эти растения в той или иной мере влияют на иммунную систему, поэтому представляют особую опасность для детей и людей с низким иммунитетом, отметила Скворцова.

При желании разводить такие растения их следует держать в гостиной либо на открытой веранде, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее эпидемиолог рассказал о формировании долгосрочного иммунитета к коронавирусной инфекции.

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