Иммунолог рассказал, как укрепить здоровье
Иммунолог Владимир Болибок рассказал, как укрепить здоровье, в беседе с Nation News.
По мнению эксперта, иммунитет зависит от генетической программы человека и образа жизни. Поэтому иммунолог рекомендует в период холодов отказаться от курения, алкоголя и некачественной еды.
— Поскольку мы все горожане, у нас урбанизированное население, нужно регулярно осенью, зимой и весной принимать витамины и минеральные комплексы. Это поддержит не только иммунитет, но и работоспособность на хорошем уровне, — считает Болибок.
Специалист уточнил, что ослабление иммунитета может привести к хроническим заболеваниям
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева напомнила россиянам, что иммунитет снижается у тех, кто мало двигается на свежем воздухе. В эфире программы «Жить здорово!» врач рассказала, что долгое нахождение дома повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эксперт также рассказала о важности соблюдения социальной дистанции на улице, сообщает Newinform.
В Подмосковье о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношении масок напомнили супергерои Человек-паук, Супермен и Бэтмен. Герои комиксов бесплатно раздавали пассажирам маски на станции Подсолнечная Московской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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