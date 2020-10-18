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Будь успешным и здоровым
Участницы международного фестиваля «Евразийские игры — 2020» любят заниматься спортом и всегда находят на него время. А здоровый образ жизни помогает всегда оставаться в отличном настроении / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Будь успешным и здоровым

Сергей Петров

Наталия Нехаева

Спорт

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости доработать стратегию по развитию физической культуры и спорта в нашей стране. Именно она, по словам главы государства, должна стать инструментом, который можно было бы эффективно использовать для достижения главной, конечной цели — улучшения здоровья, а также качества и продолжительности жизни россиян. Реализовывать ее начнут в 2021 году, но уже сейчас для развития массового спорта сделано немало.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» стартовал 1 января 2019 года. Он является частью национального проекта «Демография».

Задача проекта — к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом и физической культурой не менее 70 процентов жителей нашей страны.

— С каждым годом растет количество граждан, регулярно занимающихся спортом, — сегодня их уже более 40 процентов. К 2024 году это число должно вырасти до 55 процентов, а к 2030 — до 70! Задача — амбициозная, но вполне осуществимая, — сказал о цели проекта «Спорт — норма жизни» министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Чем активнее человек, тем выше качество его жизни. Ведь активность — это простой и доступный путь к насыщенной и полноценной жизни, а спорт дарит нам здоровье и энергию. Так что проект «Спорт — норма жизни» — это движение за то, что жить нужно активно и радостно, чтобы было больше событий и впечатлений.

Мероприятия для всех

Чтобы привлечь к активному образу жизни как можно больше жителей России, движение «Спорт — норма жизни» занимается популяризацией физической культуры и продвигает спорт в массы.

Благодаря движению проводятся спортивные мастер-классы, образовательные программы и тренировки. Например, «Зеленый фитнес» — так называются укрепляющие тренировки в зеленых зонах, различных парках и других общественных пространствах для жителей городов России.

Еще в рамках проекта «Спорт — норма жизни» проходят всероссийские массовые спортивные мероприятия, в которых могут принять участие все желающие. Это, например, знаменитая гонка «Лыжня России», традиционный баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» и самый массовый забег в стране — «Кросс нации».

Большие спортивные праздники России, зимняя «Декада спорта и здоровья» и летний «День физкультурника» — также проходят под эгидой проекта «Спорт — норма жизни». Все эти соревнования доказывают, что заниматься спортом может каждый, независимо от возраста, пола и уровня спортивной подготовки.

Будь успешным и здоровымАмбассадоры проекта «Спорт — норма жизни»: Олимпийский чемпион лыжник Александр Легков / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Новые площадки

А чтобы россиянам было где заниматься спортом, по проекту «Спорт — норма жизни» ведутся реконструкция и обновление старых спортивных объектов и масштабное строительство новых точек притяжения для любителей здорового образа жизни.

По проекту строятся самые разные сооружения — от дворовых площадок для воркаута и сдачи норм ГТО до дворцов спорта международного уровня.

Движение поддерживает и профессиональный спорт — в 2020 году при поддержке проекта «Спорт — норма жизни» уже прошли несколько матчей хоккейного «Спартака», этап Кубка России по фигурному катанию и велогонка Gran Fondo.

Дополнительной задачей проекта является улучшение условий для спортивной подготовки спортивного резерва национальных сборных России.

По этому направлению спортшколы получают новый инвентарь, экипировку и технику, а тренеры проходят программы повышения квалификации и переподготовки, чтобы соответствовать стремительно изменяющимся требованиям спорта.

Амбассадоры

Привлекать людей к здоровому образу жизни помогают звездные российские спортсмены — послы проекта «Спорт — норма жизни».

6 августа 2020 года самым первым послом проекта «Спорт — норма жизни» стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Будь успешным и здоровымЧемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

— Я рада быть первой, кто будет представлять это движение, это просто потрясающий федеральный проект. Я думаю, что совсем скоро многие будут заниматься спортом ежедневно, каждый из нас будет беречь свое здоровье — это очень важно. Спорт делает нас счастливыми. Любая физическая активность, не только фигурное катание, — заявила тогда фигуристка.

Позже к звезде российского фигурного катания присоединились другие именитые спортсмены. Так, в начале сентября 2020 года частью движения стал капитан сборной России по следж-хоккею (хоккею на санях) Дмитрий Лисов, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи.

— Всеми силами буду пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Может быть, профессиональными спортсменами люди не станут, но мы знаем, что здоровый человек может достичь большего, жить дольше и качественнее. И это действительно эмоциональный заряд, заряд характера на всю дальнейшую жизнь, — сказал Дмитрий во время церемонии вручения звезды амбассадора проекта.

Будь успешным и здоровымКапитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи Дмитрий Лисов / Фото: Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Совсем недавно, 27 сентября, третьим амбассадором федерального проекта «Спорт — норма жизни» стал олимпийский чемпион в лыжных гонках, вице-чемпион мира, победитель многодневки «Тур де Ски» Александр Легков, который и после завершения своей профессиональной спортивной карьеры вносит большой вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни.

— Давайте все вместе направлять свою энергию в массы. Мотивировать окружающих на занятия спортом, — призвал спортсмен. — С помощью спорта можно добиться больших успехов в любом деле. Он закаляет характер, дисциплинирует, дает силы и настроение. Позволяет становиться сильнее. Когда вы бегаете, прыгаете, двигаетесь — уходит негатив, а в голове формируются свежие позитивные мысли.

Личный пример

Помимо амбассадоров проекта, существует также «Команда «Спорт — норма жизни». Эта программа объединит тех, кто личным примером привлекает россиян к занятиям спортом и формирует вокруг себя сообщество здоровых, успешных и современных людей. В «Команду «Спорт — норма жизни» войдут самые разные люди спорта — от действующих чемпионов мира до организаторов физкультурных сообществ в самых удаленных уголках нашей необъятной страны.

Первыми к «Команде» присоединились главный тренер по спортивной борьбе Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе Константин Ефимов и чемпионки Дальнего Востока, мастера спорта России по художественной гимнастике Юлия Еремина и Анастасия Докашенко. Именные удостоверения и значки «Команда «Спорт — норма жизни» 1 сентября им вручил лично министр спорта Олег Матыцин.

ФАКТЫ

■ В сентябре при поддержке проекта «Спорт — норма жизни» прошли два крупных мероприятия по фигурному катанию: открытые прокаты фигуристов сборной России (Москва) и первый этап Кубка России (Сызрань). Недалеко ото льда для болельщиков были разбиты зоны для отдыха и развлечения, которые посетили сотни любителей фигурного катания.

■ Амбассадор проекта «Спорт — норма жизни» Александр Легков в числе 1100 гонщиков принял участие в массовом велозаезде Gran Fondo Russia в подмосковной Рузе.

■ За текущий учебный год ( с осени 2020-го по весну 2021-го) обучение в рамках образовательных программ проекта «Спорт — норма жизни» пройдут 8 тысяч тренеров по футболу, 1500 тренеров по хоккею.

■ Общее количество спортсооружений в нашей стране — более 320 тысяч, и их число постоянно увеличивается за счет строительства новых в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

■ Сейчас число россиян, сделавших спорт частью своей жизни, превышает отметку в 58 миллионов человек. Цель проекта «Спорт — норма жизни» — к 2030 году увеличить их количество почти в два раза.

ЦИФРА

39 тысяч инструкторов пройдут обучение в рамках образовательных программ проекта в 2020–2021 году.

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