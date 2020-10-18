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ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби РПЛ
Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби РПЛ

Юлия Захарова

Спорт

Футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 11-го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первый гол едва не был забит красно-синими всего через пять минут после начала матча, однако судья Владислав Безбородов отменил его после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Позднее первый мяч в ворота противника отправил полузащитник ЦСКА Константин Кучаев — на 51-й минуте. Преимущество удвоил нападающий Чидера Эджуке на 54-й минуте.

Через три минуты «Динамо» ответило голом полузащитника Николы Моро, однако финальный гол забил защитник армейцев Игорь Дивеев на 67-й минуте.

Во втором тайме бело-голубые продолжали игру в меньшинстве — с поля был удален защитник Роман Евгеньев после получения второй желтой карточки.

По итогам 11 туров ЦСКА занял третье место турнирной таблицы чемпионата с результатом 22 очка. «Динамо» же расположилось на седьмой строчке рейтинга, набрав 17 очков.

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ФК «Динамо»«ЦСКА»РПЛ
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