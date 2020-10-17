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Футболисты «Спартака» одержали победу над «Химками» на гостевой арене
Фото: twitter.com/fcsm_official

Футболисты «Спартака» одержали победу над «Химками» на гостевой арене

Юлия Захарова

Спорт

Подмосковным «Химкам» не удалось обыграть московский «Спартак» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды.

Красно-белые сыграли на гостевой арене, счет был открыт лишь в начале второго тайма игроком клуба соперника Резиуаном Мирзовым, которого «Химки» арендовали у «Спартака». Через 10 минут «гладиаторы» ответили голом с пенальти, который реализовал нападающий Александр Кокорин. Также мячи в ворота противника отправили форварды Эсекель Понсе (63-я минута) и Джордан Ларссон (77-я минута).

Второй гол в составе «Химок» забил защитник Брайан Идову за пять минут до конца встречи.

По итогам 11 туров «Спартак» набрал 24 очка и оказался на втором месте турнирной таблицы РПЛ, уступив петербургскому «Зениту» с аналогичным результатом. «Химки» же с шестью очками находятся на 14-й позиции рейтинга чемпионата.

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