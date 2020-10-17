Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Уфой» в домашнем матче РПЛ

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Футболисты столичного клуба «Локомотив» одержали победу над командой «Уфа» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Как уточняется, игра состоялась на домашнем стадионе красно-зеленых. Единственный мяч в ворота соперников забил полузащитник московского клуба Гжегож Крыховяк на 68-й минуте. Ему присвоили статус лучшего игрока матча.

Матч стал дебютным для нового игрока «железнодорожников» Зе Луиша, именно он отдал голевую передачу Крыховяку. Футболист не был в стартовом составе, однако на 65-й минуте заменил на поле нападающего Эдера.

Напомним, Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив» 6 октября.

По итогам 11 туров «Локомотив» набрал 21 очко и занял третье место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с результатом в шесть очков находится на 15-м месте.

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