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Футболист Зе Луиш будет защищать цвета московского «Локомотива»
Фото: facebook.com/fclokomotiv

Футболист Зе Луиш будет защищать цвета московского «Локомотива»

Юлия Захарова

Спорт

Футболист Зе Луиш, ранее выступавший за клуб «Порту», перешел в московский «Локомотив». Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе столичного клуба.

— Нападающий Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив». Соглашение рассчитано на три года. В нашей команде футболист будет выступать под 29-м номером, — говорится на официальном сайте команды.

Ранее игрок уже защищал цвета другого московского клуба — в период с 2015 по 2019 год Зе Луиш играл в «Спартаке». Вместе с красно-зелеными он завоевал кубок РПЛ и Суперкубок. Предыдущий сезон футболист провел в «Порту», став чемпионом Португалии и выиграв и Кубок страны.

На счету Зе Луиша 95 голов и 36 результативных передач, за всю карьеру он принял участие почти в 280 матчах.

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