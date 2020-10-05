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«Арсенал» уволил маскота Ганнезавра спустя 27 лет работы

«Арсенал» уволил маскота Ганнезавра спустя 27 лет работы

Юлия Ямпольская

Спорт

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» прекратил сотрудничество с маскотом Ганнезавром после 27-ми лет совместной работы. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в Twitter-аккаунте Goal со ссылкой на The Atlethic.

Уточняется, что такое решение приняли из-за необходимости сократить расходы. В костюме маскота все это время работал Джереми Кай, который развлекал болельщиков и стал настоящим любимцем публики.

Стало известно, что болельщики яростно восприняли решение об увольнении маскота. Они отметили, что руководству клуба стоит выгнать футболистов, которые много зарабатывают и плохо играют.

— Они пытаются сэкономить копейки, но позволяют таким игрокам, как Озил, который даже не играет, зарабатывать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Позор, — заметил один из болельщиков.

В поддержку маскота Геннезавра фанаты «Арсенала» запустили сбор средств, чтобы вернуть ему законное место работы.

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