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Петербургский «Зенит» стал единоличным лидером РПЛ после победы над «Сочи»
Фото: twitter.com/zenit_spb

Петербургский «Зенит» стал единоличным лидером РПЛ после победы над «Сочи»

Юлия Захарова

Спорт

Петербургский клуб «Зенит» обыграл «Сочи» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Счет на 16-й минуте открыл защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, через несколько минут преимущество удвоил полузащитник Александр Ерохин. На 57-й минуте соперники ответили голом защитника Кирилла Заики, однако решающий мяч отправил в ворота сочинской команды игрок сине-бело-голубых Дуглас Сантос.

По итогам 11 туров «Зенит» находится на первой строчке турнирной таблицы с результатом в 24 очка. Клуб «Сочи» занял четвертое место, набрав 19 очков.

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