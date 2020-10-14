Футболисты сборной РФ сыграли вничью с командой Венгрии в матче Лиги наций

Сборная России после четырех туров с 8 очками продолжает лидировать в квартете / Фото: instagram.com/teamrussia/

Российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Венгрии в матче группового этапа Лиги наций.

Встреча третьей группы лиги B, которая проходила в среду, 14 октября, в Москве на стадионе «Динамо», закончилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить голы, но отличиться никому не удалось.

Сборная РФ сыграла седьмой матч против команды Венгрии. Россияне пять раз выигрывали, еще две встречи заканчивались ничейным счетом.

Сборная РФ после четырех туров с 8 очками продолжает лидировать в квартете, она опережает идущих вторыми венгерских футболистов на один балл. Россияне в следующей игре встретятся на выезде со сборной Турции 15 ноября. Венгрия в тот же день на своем поле примет команду Сербии.

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