Молодежная сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Молодежная сборная России по футболу (игроки до 21 года) вышла на чемпионат Европы, который состоится в 2021 году в Венгрии и Словении. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в Twitter-аккаунте национальной команды.

МЫ НА ЕВРО!



Молодёжка под руководством Михаила Галактионова вышла на Евро-2021. Какие же красавцы #НашиПарни. Поздравляем ❤️ pic.twitter.com/s1j2Us5Mjx — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2020

Во вторник, 13 октября, российские футболисты переиграли сборную Латвии. Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом4:1. В составе россиян отличились полузащитник столичного ЦСКА Константин Кучаев, защитник московского «Спартака» Павел Маслов, полузащитник столичного «Динамо» Даниил Лесовой и игрок подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий.

Россияне набрали 23 очка в группе 5 и обеспечили выход на чемпионат Европы.

Читайте также: Более тысячи человек обеспечат безопасность на матче между сборными России и Венгрии