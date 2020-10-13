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Молодежная сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Молодежная сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

Кирилл Николаев

Спорт

Молодежная сборная России по футболу (игроки до 21 года) вышла на чемпионат Европы, который состоится в 2021 году в Венгрии и Словении. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в Twitter-аккаунте национальной команды.

Во вторник, 13 октября, российские футболисты переиграли сборную Латвии. Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом4:1. В составе россиян отличились полузащитник столичного ЦСКА Константин Кучаев, защитник московского «Спартака» Павел Маслов, полузащитник столичного «Динамо» Даниил Лесовой и игрок подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий.

Россияне набрали 23 очка в группе 5 и обеспечили выход на чемпионат Европы.

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