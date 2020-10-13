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Более тысячи человек обеспечат безопасность на матче между сборными России и Венгрии
Фото: Twitter. com/ официальная страница сборной России по футболу

Более тысячи человек обеспечат безопасность на матче между сборными России и Венгрии

Захар Чайченко

Спорт
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

Почти 1,4 тысячи человек обеспечат безопасность во время футбольного противостояния сборной России и Венгрии 14 октября в Москве.

— Для реализации задач по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении матча будут задействованы почти 1400 человек, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что в число этих людей войдут около 650 представителей контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и не менее 400 сотрудников полиции и бойцов ОМОН.

Сообщается также, что стадион в целях поддержки антитеррористической безопасности заранее проверят кинологи со специально обученными собаками, а также представители государственного управления МЧС России по городу Москве.

Напоминаем, что матч по футболу в рамках Лиги наций УЕФА 2020–2021 между футбольными сборными России и Венгрии состоится 14 октября 2020 года на стадионе «ВТБ Арена».

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