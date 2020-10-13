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«Я прикончил его»: Нурмагомедов ответил на вопрос о новом бое с Макгрегором
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Я прикончил его»: Нурмагомедов ответил на вопрос о новом бое с Макгрегором

Захар Чайченко

Спорт

Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в шоу TUF 29 вместе со своим бывшим оппонентом ирландцем Конором Макгрегором, передает издание MMAJunkie.

— Для меня вопрос соперничества с Макгрегором где бы то ни было не стоит. С ним покончено. Я «прикончил» его 6 октября и закрыл все вопросы, — прокомментировал Нурмагомедов.

После Хабиб добавил, что перед ним на данный момент стоят новые задачи — бои с Дастином Пуарье и Джастином Гэтжи.

Также спортсмен отметил, что его решение не поменяется, даже если ему предложат стать совладельцем UFC или заплатят сумму в размере пяти миллионов долларов. Свое решение Нурмагомедов объяснил тем, что не собирается давать Конору «дополнительное внимание аудитории».

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC в октябре 2018 года. 24 октября российский боец будет защищать свой титул чемпиона UFC в легком весе в бою против американца Джастина Гэтжи.

Читайте также: Российский боец Ян обошел Макгрегора в рейтинге лучших бойцов UFC

UFCХабиб НурмагомедовКоннор Макгрегор
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