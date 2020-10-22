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Эпидемиолог рассказал о формировании долгосрочного иммунитета к COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемиолог рассказал о формировании долгосрочного иммунитета к COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Иммунитет к коронавирусу у переболевших будет долгосрочным и после вакцины. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Он отметил, что ежегодная прививка от гриппа обусловлена его высокой изменчивостью, чего не наблюдается в отношении SARS CoV-2.

— Таким образом, есть все предпосылки, что иммунитет (как приобретенный естественным путем, так и поствакцинальный) должен быть долгосрочным, — цитирует специалиста портал стопкоронавирус.рф.

Он добавил, что у переболевших коронавирусом антитела вырабатываются и остаются на высоком уровне в течение четырех месяцев. По его словам, это максимальный срок. У 20 процентов тех, кто перенес COVID-19, наблюдается снижение антител до недоступных для диагностических тест-систем значений.

— Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются «клетки памяти» и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом, — рассказал эксперт.

Тотолян заключил, что при течении болезни бессимптомно антитела вырабатываются, но носят не стойкий характер и могут не определяться уже через месяц.

— В связи с этим крайне важным вопросом являются изучение клеточного иммунитета у этих лиц и поиск ответа на вопрос, формируется ли у них клеточный иммунитет или нет? — сообщил академик.

Ранее иммунолог предупредил, что рост COVID-случаев в РФ продлится несколько месяцев. Он связал рост числа новых COVID-случаев с сезонностью.

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