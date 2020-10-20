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Гинцбург перечислил группы людей, у которых плохо вырабатываются антитела к COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Гинцбург перечислил группы людей, у которых плохо вырабатываются антитела к COVID-19

Евгения Звощик

Общество

Хуже всего антитела к новому типу коронавирусной инфекции вырабатываются сразу у нескольких групп людей. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург во вторник, 20 октября.

В частности, по его словам, хуже всего ситуация с антителами обстоит у пожилых людей старше 70–80 лет.

— Безусловно, те, кто злоупотребляет алкоголем. В первую очередь этанол: в любом количестве он токсичен для размножающихся клеток, — отметил Гинцбург.

Он пояснил, что регулярное употребление спиртных напитков отрицательно влияет на количество вырабатываемых антител и т-клеточный иммунитет. Кроме того, с плохой выработкой антител связан постоянный стресс, прием цитостатических препаратов и антибиотики с очень широкой специфичностью, передает ТАСС.

Ранее в Минздраве рассказали, когда прекратится рост числа случаев коронавируса.

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