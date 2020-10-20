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«Системно, без рывков и шоков»: Мишустин оценил борьбу с COVID-19 в РФ
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

«Системно, без рывков и шоков»: Мишустин оценил борьбу с COVID-19 в РФ

Евгения Звощик

Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил, как ведется борьба с новым типом коронавирусной инфекции на территории России. Свое мнение глава кабинета министров выразил во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» во вторник, 20 октября.

— Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение, — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что пример других стран показал, что в борьбе с COVID-19 необходимо действовать «решительно и быстро». Мишустин добавил, что в России удалось не допустить шока и коллапса, а также напомнил о предпринятых мерах в стране — закрытие границ РФ, пересмотр работы экстренных служб, меры поддержки и выплаты различным категориям граждан и отраслям, передает ТАСС.

Ранее в Минздраве рассказали, когда прекратится рост случаев коронавируса.

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РоссияМихаил Мишустинкоронавирус
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