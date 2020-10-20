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Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал сограждан соблюдать меры профилактики коронавируса и ограничить социальную активность. Это позволит выиграть до массовой вакцинации от инфекции, считает глава Минздрава.

— Мы должны прийти к варианту доступа вакцины для всех, но при этом нам нужно выиграть время, — приводит ТАСС его слова.

Он выразил уверенность, что этого не так трудно добиться: достаточно просто надевать медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.

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