Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал сограждан соблюдать меры профилактики коронавируса и ограничить социальную активность. Это позволит выиграть до массовой вакцинации от инфекции, считает глава Минздрава.
— Мы должны прийти к варианту доступа вакцины для всех, но при этом нам нужно выиграть время, — приводит ТАСС его слова.
Он выразил уверенность, что этого не так трудно добиться: достаточно просто надевать медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.
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