Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал сограждан соблюдать меры профилактики коронавируса и ограничить социальную активность. Это позволит выиграть до массовой вакцинации от инфекции, считает глава Минздрава.

— Мы должны прийти к варианту доступа вакцины для всех, но при этом нам нужно выиграть время, — приводит ТАСС его слова.

Он выразил уверенность, что этого не так трудно добиться: достаточно просто надевать медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Массовую вакцинацию от коронавируса в Россию планируют начать в конце ноября