Мурашко назвал условие госпитализации при COVID-19

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Люди, болеющие коронавирусом, должны отправляться в стационар не позже третьих суток от момента начала заболевания. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что чаще всего осложнения возникают у пациентов, которые поздно поступили в больницу, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

— Мы настаиваем, у нас во всех наших документах звучит то, что амбулаторное лечение возможно, но в случае неэффективности лечения на третьи сутки должна произойти оценка. В случае неэффективности амбулаторной терапии пациент именно в эти сроки должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исход развития болезни, — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало два противовирусных препарата «Ремдесивира» для лечения коронавирусной инфекции.

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