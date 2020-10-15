Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мурашко назвал условие госпитализации при COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мурашко назвал условие госпитализации при COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Люди, болеющие коронавирусом, должны отправляться в стационар не позже третьих суток от момента начала заболевания. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что чаще всего осложнения возникают у пациентов, которые поздно поступили в больницу, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

— Мы настаиваем, у нас во всех наших документах звучит то, что амбулаторное лечение возможно, но в случае неэффективности лечения на третьи сутки должна произойти оценка. В случае неэффективности амбулаторной терапии пациент именно в эти сроки должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исход развития болезни, — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало два противовирусных препарата «Ремдесивира» для лечения коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москва стала лидером в России по показателю заболеваемости коронавирусом

Минздравгоспитализациякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Иван Шубин
Иван Шубин

Фестивалю прессы быть

Олег Фочкин
Олег Фочкин

Назад в СССР: почему молодежь тоскует по эпохе застоя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Все мнения
О проекте