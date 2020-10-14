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Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата

Кирилл Николаев

Здоровье

Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало два противовирусных препарата «Ремдесивира» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 14 октября, сообщили на сайте ведомства.

Регистрационные удостоверения на отечественное и импортное лекарства были выданы 14 октября.

Ранее стало известно, что вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона» выйдет в гражданский оборот с 1 января 2021 года. О регистрации «ЭпиВакКорона» заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября. Вакцину разработал центр «Вектор».

Кроме того, Минздрав разрешил испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Исследование пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ. В нем поучаствуют 110 добровольцев старше 60 лет.

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Читайте также: Вакцина «ЭпиВакКорона» появится в гражданском обороте в начале 2021 года

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