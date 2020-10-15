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«Можно вдыхать носом»: крымские ученые представили новую вакцину от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Можно вдыхать носом»: крымские ученые представили новую вакцину от COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) создали новую вакцину от коронавируса. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил глава лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

Он отметил, что исследователи при разработке вакцины опирались на свой опыт в генетике.

— Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. После вакцинации таким олигонуклеотидом предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет, — цитирует руководителя лаборатории РИА Новости.

Он рассказал, что вакцину «можно просто вдыхать носом», для этого не будут нужны инъекции. Исследователи из КФУ запустят все этапы тестирования вакцины после того, как получат необходимое финансирование.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало два противовирусных препарата «Ремдесивира» для лечения коронавирусной инфекции.

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