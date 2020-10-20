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Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать в конце ноября
Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать в конце ноября

Ростислав Зубков

Здоровье

Масштабная вакцинация от коронавируса с помощью лекарства «Спутник V» планируется на конец ноября. Об этом заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

По его словам, этот вопрос обсуждается ежедневно.

— Масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре, — цитирует РИА Новости гендиректора «Р-Фарм».

Он уточнил, что на сегодняшний день к масштабированию выпуска препарата привлечены пять производственных площадок. Они оценивают общее количество вакцин на данный момент как значительное.

Ранее была названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.

Читайте также: Названы страны, где будут производить российскую вакцину «Спутник V»

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