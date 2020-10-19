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Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в декабре-январе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в понедельник, 19 октября.

— В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения, — написал глава города.

Он отметил, что преодолеть пандемию в городе можно с помощью совместных усилий и взаимного доверия. Окончательная победа над коронавирусом будет возможна только после проведения вакцинации населения, уточнил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что поможет избежать полного локдауна в Москве.

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