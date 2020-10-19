Сергей Собянин объяснил, что поможет избежать тотального локдауна в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Соблюдение принятых в Москве мер по борьбе с коронавирусом должно помочь не допустить тотального локдауна в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в понедельник, 19 октября.

Глава города объяснил, почему в Москве больше случаев заражения, чем в других регионах страны. По его словам, в столице живет в 10 раз больше граждан, чем в среднем российском регионе. Кроме того, эффективность выявления зараженных в городе намного выше.

— По опыту Москвы, число горожан, имеющих антитела, в восемь раз больше, чем было выявлено на основании ПЦР. Очень многие переболели бессимптомно и не обращались за помощью, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что на сегодняшний день в больницах находятся 10 тысяч пациентов с коронавирусом, в реанимации и на ИВЛ — около тысячи.

Фото: sobyanin.ru

— В Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи. А с другой стороны, сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей, — сказал Сергей Собянин.

Столичный мэр призвал соблюдать все правила, которые были рекомендованы властями. Так, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. Помимо этого, действие карт пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями приостановили до 28 октября. Кроме того, в Москве ввели удаленную работу до 28 октября.

Также учащихся 6-11-х классов перевели на дистанционное обучение. В городе, помимо прочего, действует масочно-перчаточный режим.

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