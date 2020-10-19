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Более 275 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 275 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

Ростислав Зубков

Здоровье

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 1767 пациентов. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в понедельник, 19 октября.

По словам замглавы города, число выздоровевших продолжает расти ежедневно.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 275 648, — цитирует оперштаб заммэра.

Она также напомнила, что излечившиеся могут стать донорами плазмы для людей с COVID-19.

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