Мэр Москвы объяснил, что позволит улучшить ситуацию по коронавирусу в городе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Добиться положительного результата по ситуации с коронавирусом в Москве можно будет благодаря ограничению передвижения людей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями и школьников 6-11-х классов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 18 октября.

По его словам, ограничения введены для людей, которые менее всего влияют на занятость населения, зарплаты и доходы.

— Первая группа, 65 плюс, — это около двух миллионов человек. Если взять хронических больных младше 65 лет, то их около 600 тысяч, школьников — миллион, и полмиллиона — это с 6-го по 11-й класс, — пояснил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава города отметил, что если взять эти группы и снизить их передвижение по Москвы, а также сократить их контакты, то это может привести к положительному результату в городе по ситуации с коронавирусом.

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