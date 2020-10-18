Сергей Собянин сообщил о снижении наполняемости общественного транспорта в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Наполняемость общественного транспорта в Москве снизилась на 39 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 18 октября.

По его словам, передвижение граждан по городу в текущем году снизилось на миллион человек. Он отметил, что это отчасти произошло после перевода 30 процентов сотрудников компаний на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса.

— Мы видим по трафику, у нас на миллион человек снизилось передвижение по городу в общественном транспорте. И вообще, в общественном транспорте, метро, если сравнивать с прошлым годом, на 39 процентов снижение, — уточнил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что, начиная с 5 октября, все предприятия Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.

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