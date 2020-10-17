Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы рассказали о предоставлении данных по сотрудникам на удаленке
/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы рассказали о предоставлении данных по сотрудникам на удаленке

Юлия Ямпольская

Город

Столичные компании планово предоставляют сведения о переводе своих сотрудников на удаленный режим работы. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что более 90 процентов переданной работодателями информации содержит мобильные телефоны сотрудников.

— Иные сведения — госномер автомобиля, номер транспортной карты и прочее — при их отсутствии могут оставаться не заполненными. Сам сервис работает стабильно, — цитирует Фурсина агентство городских новостей «Москва».

Руководитель ведомства подчеркнул, что в первые дни работы была большая нагрузка на сервис, однако ее сразу устранили.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия Москвы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

С 9 октября заработал сервис, с помощью которого работодателям необходимо передавать городу информацию о численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы.

Читайте также: Опрос показал отношение россиян к удаленке

РаботаМоскваудаленка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте