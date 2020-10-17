Власти Москвы рассказали о предоставлении данных по сотрудникам на удаленке

/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные компании планово предоставляют сведения о переводе своих сотрудников на удаленный режим работы. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что более 90 процентов переданной работодателями информации содержит мобильные телефоны сотрудников.

— Иные сведения — госномер автомобиля, номер транспортной карты и прочее — при их отсутствии могут оставаться не заполненными. Сам сервис работает стабильно, — цитирует Фурсина агентство городских новостей «Москва».

Руководитель ведомства подчеркнул, что в первые дни работы была большая нагрузка на сервис, однако ее сразу устранили.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия Москвы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

С 9 октября заработал сервис, с помощью которого работодателям необходимо передавать городу информацию о численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы.

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