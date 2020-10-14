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Опрос показал отношение россиян к удаленке
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Опрос показал отношение россиян к удаленке

Татьяна Плотникова

Общество

Свыше трети, 37 процентов, российских компаний не собираются переводить сотрудников на удаленный режим работы, показывают результаты исследования рекрутингового сервиса HH.ru.

Как показал опрос представителей компаний, 30 процентов пока не приняли решения относительно перевода работников на удаленку. Вместе с тем 16 процентов работодателей не ввели каких-либо защитных мер для офисных сотрудников.

Среди опрошенных представителей бизнеса в 16 процентах компаний после летнего смягчения антикоронавирусных ограничительных мер так и не вернули сотрудников с удаленного на обычный, присутственный, режим работы. В 44 процентах фирм полностью вернулись к прежнему формату.

Среди соискателей и сотрудников компаний, опрошенных HH.ru, 83 процента признались, что им больше нравится работать удаленно. При этом 44 процента опрошенных указывают, что не хотели бы возвращаться в офисы из страха за свое здоровье, 32 процента не желают работать в масках и перчатках.

По данным рекрутингового сервиса Superjob, к 8 октября 63 процента компаний не перевели на удаленку ни одного сотрудника из своего штата. Участники этого исследования в 36 процентах случаев заявляли, что удаленная работа более эффективна, чем офисная. 34 процента респондентов признали, что не видят разницы, пишут «Известия».

Ранее столичный психолог рассказала, как избежать беспокойства в период перехода на удаленный режим работы.

Читайте также: Власти Москвы ответили на вопросы о переводе сотрудников на удаленку

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