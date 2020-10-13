Столичный психолог рассказала, как избежать беспокойства во время удаленки

/ Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Чтобы избежать беспокойства во время удаленной работы, необходимо делать зарядку, танцевать и чаще гулять перед сном. Об этом во вторник, 13 октября, рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

Она отметила, что стоит уделять внимание не только умственной, но и физической активности. По ее словам, паузы во время работы необходимы при любом графике.

— Достаточно сделать несколько простых упражнений на разные группы мышц или даже просто потанцевать под ритмичный трек. Также нужно стараться хотя бы раз в день устраивать пешую прогулку. А если гулять перед сном, то это поможет снять накопившееся за день напряжение и сделать ночной отдых более полноценным, — уточнила специалист.

Она также добавила, что работу и домашние дела нужно разграничивать, передает агентство городских новостей «Москва».

— Если человек научиться посвящать себя главному делу и не переключаться на второстепенное, то он будет чувствовать себя гораздо комфортнее, увереннее и спокойнее. А количество тревог и переживаний значительно уменьшится, поскольку со своими ролями получится справляться гораздо лучше, — объяснила Игонина.

Эксперт подчеркнула, что москвичи редко жалуются на удаленную работу. По ее словам, с марта 2020 года в неотложную психологическую помощь поступило более 2,5 тысячи обращений из-за пандемии коронавируса.

— Жалобы на дискомфорт от удаленной работы носили единичный характер, — заключила Игонина.

Ранее психолог рассказала, как побороть апатию во время пандемии. Специалист отметила, что во второй раз с самоизоляцией будет справиться гораздо сложнее. Людям может стать еще хуже, если они снова не смогут работать и общаться. Им предстоит борьба с апатией, которая может вылиться в депрессию и впоследствии в агрессию к себе и своим близким.

Читайте также: Как справиться со стрессом на удаленной работе: мнение психолога