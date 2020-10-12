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Как справиться со стрессом на удаленной работе: мнение психолога
Фото: pexels.com

Как справиться со стрессом на удаленной работе: мнение психолога

Марьяна Шевцова

Общество

От вынужденного перехода на удаленный режим работы некоторые люди начинают чувствовать себя хуже. Это выражается в повышенном напряжении, большей утомляемости, раздражительности, снижении работоспособности и в общей неудовлетворенности собой. Основная причина кроется в специфике самого режима: продуктивно трудиться дома может лишь часть людей, к тому же очень многое зависит от условий, в которых организован рабочий процесс. Чем чаще требуется отвлекаться от служебных обязанностей, то и дело переключаясь на дела домашние, тем сложнее сохранять продуктивность в обеих сферах. Как справиться с этой проблемой, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Удаленная от офиса работа имеет свои особенности, которые поначалу могут казаться непривычными и сложными из-за отсутствия нужных навыков и привычек. С марта этого года на телефон неотложной психологической помощи (051) поступило более 2,5 тысячи обращений, связанных с вопросами пандемии. Среди них были и жалобы на дискомфорт из-за удаленной работы.

— Так получается, что большую часть своего времени взрослый человек посвящает именно работе. Поэтому вполне объяснимо, почему люди хотят сделать пребывание на рабочем месте комфортным. Особенно в психологическом плане. Специалист помогает человеку понять, как с учетом своих личностных особенностей суметь устроить работу дома наиболее удобно и эффективно, — рассказывает Екатерина.

Пять правил комфортной удаленки

Важно как можно более четко соблюдать границы между работой и семьей, занимаясь тем или другим лишь в специально определенные для этого часы. Обустройте комфортное для себя рабочее место. Договоритесь с домочадцами, чтобы они не отвлекали вас по пустякам. Научитесь посвящать себя главному делу, избегая постоянного переключения на то, что в данный момент второстепенно. Так вы будете чувствовать себя комфортнее — более спокойно, сосредоточенно, уверенно. А количество тревог и волнений значительно уменьшится — ведь со своими ролями получится справляться гораздо лучше.

Важно уделять внимание не только умственной, но и физической деятельности. Даже при самом напряженном рабочем графике делайте паузы для физкультминутки: можно сделать пару–тройку легких упражнений на разные группы мышц или просто потанцевать под ритмичный трек. И постарайтесь хотя бы раз в день устраивать пешую прогулку. Например, перед сном. Это поможет снять накопившееся за день напряжение и сделает ночной отдых более полноценным.

Где помогут

Получить бесплатную круглосуточную психологическую поддержку можно, позвонив на номер телефона неотложной психологической помощи: 051 — с городского телефона, +7 (495) 051 — с мобильного. Также можно написать психологу в чат на сайте Московской службы психологической помощи населению.

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