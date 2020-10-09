Директор Московской службы психологической помощи рассказала о работе соцкомплекса

Фото: Алина Милованова, «Вечерняя Москва»

Непростое время вновь переживает столица, увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией. Очень важно не только соблюдать меры безопасности, но и позаботиться о своем психологическом состоянии. Психологи соцкомплекса круглосуточно принимают звонки, помогают справиться со стрессом и паникой, поддерживают в тяжелых ситуациях. Подробности — в нашем интервью с директором Московской службы психологической помощи населению Ниной Петроченко.

— На ваш взгляд, в каком эмоциональном состоянии находятся москвичи в условиях сегодняшнего стресса, связанного с коронавирусной инфекцией?

— Конечно, люди по-разному реагируют на меры, которые вводятся в столице. С одной стороны, москвичи стали более осознанно принимать решения и доверять специалистам, с другой — некоторые восприняли летний период как возможность наконец расслабиться, им не хочется верить, что все может повториться. Многие сейчас испытывают тревогу, но панических настроений нет — Москва в этом плане благополучный город.

— Возможно, такое спокойствие связано с тем, что в период пандемии соцкомплексом была оказана квалифицированная психологическая помощь?

— Да, это тоже сыграло немаловажную роль. Мы помогали москвичам круглосуточно по разным каналам связи: скайп, чат, телефонные звонки, вебинары. С начала 2020 г. нами было проведено более 88 тыс. индивидуальных консультаций, оказано более 115 тыс. услуг по групповым формам работы, проведено более 800 вебинаров, в которых участвовало почти 59 тыс. человек. На круглосуточный телефон «051» с начала года поступило более 58 тыс. обращений, в чат психологической поддержки — более 14 тыс. Самыми актуальными были вопросы, связанные с болезнью близких, тревожными состояниями, конфликтами в семье, страхом потери работы и безденежья.

С 26 сентября в столице вновь заработала горячая линия Комплекса социального развития. Наряду с другими специалистами там трудятся и психологи Московской службы психологической помощи. Круглосуточно они принимают звонки, помогают справиться со стрессом и паникой, поддерживают в тяжелых ситуациях. За первую неделю работы поступило более 700 обращений. Весной же наши специалисты обработали почти 29 тыс. обращений.

— Чем может помочь психолог?

— Психологи — те же люди, они не волшебники, живущие в каком-то изолированном мире. Но при этом у наших специалистов есть высокая профессиональная подготовка и большой опыт работы с разными проблемами. Мы можем оказаться поддержкой, ресурсом для человека, который в какой-то момент потерял точку опоры и не понимает, куда ему двигаться. Работа психолога заключается не в том, чтобы подсказать, как надо делать, мы не даем советов, потому что все, что может быть хорошо для одного человека, другому окажется совершенно непригодным. Мы вместе с человеком ищем его ресурсные зоны, на которые он может опереться в своей конкретной ситуации. Нельзя заставлять идти к специалисту, потому что само это решение — уже начало работы со своим состоянием.

— А если человек хочет обратиться к специалисту, но стесняется?

— Бывает и так, что человек от волнения даже не может сформулировать свой вопрос. Это не страшно, хороший специалист в процессе разговора поймет, в чем дело, и поможет определить зону, с которой стоит поработать. У нас нет цели привязать к себе клиентов навсегда, главная задача — помочь справиться с тяжелым состоянием и научить обходиться без помощи психолога. Мы даем инструменты, показываем, как ими пользоваться, и человек этому учится, становится сильнее, мудрее, стабильнее.

— В связи с пандемией какая категория граждан самая уязвимая? Кто чаще обращается за помощью?

— Очень много обращений, связанных с семейными отношениями: конфликты между супругами, непонимание детей и родителей, стычки между свекровью и невесткой. В пандемию все оказались в ограниченном пространстве своих квартир, много чего нужно было перестраивать в отношениях. Но ресурсные семьи с этим справились — даже серьезно ссорясь, они находили пути примирения. А многие стали еще ближе: вместе что-то готовили, мастерили, рисовали, играли в настольные игры, смотрели фильмы. Также были звонки и от пожилых людей, но надо отметить, что социальные работники столицы окружили их вниманием и заботой, поэтому пережить пандемию им было гораздо легче.

— А как психологи заботятся о своем эмоциональном состоянии после таких нагрузок?

— С ними обязательно работают супервизоры. Они помогают преодолеть профессиональное выгорание, повысить эффективность работы психолога. В пандемию мы организовывали супервизии в дистанционном формате.

— На пороге очередной непростой период. Что бы вы сказали сейчас всем москвичам?

— Мы готовы поддерживать и заботиться о вас в круглосуточном режиме. В любой момент можно позвонить, услышать голос профессионала. Горячая линия Комплекса социального развития: 8 (495) 870-45-09. Получить поддержку можно и по круглосуточному номеру телефона неотложной психологической помощи: «051» с городского; с мобильного: +7 (495) 051 или на сайте Московской службы психологической помощи населению с помощью чата. Там работают не просто хорошие люди, а специалисты высокого класса. Мы обязательно вместе справимся со всеми трудностями.

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