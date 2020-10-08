Как врачи наблюдают за здоровьем людей, сделавших прививку

11:17 Врач Центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Лилия Григорян на рабочем месте. Через несколько минут она свяжется с очередным пациентом, чтобы узнать о его самочувствии после проведения вакцинации от коронавируса / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 500 тысяч консультаций провели специалисты московского Центра телемедицины. В четверг, 8 октября, «Вечерняя Москва» узнала, как врачи наблюдают за состоянием здоровья участников исследования вакцины против COVID-19.

Несколько тысяч жителей столицы уже сделали прививку от коронавируса. По правилам пострегистрационного исследования они должны в течение шести месяцев находиться под наблюдением медиков. При этом лежать в больнице не нужно, все участники исследования продолжают вести обычный для них образ жизни.

— Наша основная задача — выявление у пациентов нежелательных явлений и своевременная коррекция состояния здоровья, — рассказала заместитель руководителя телемедицинского центра Елена Лукьянова.

Кстати, так называемые нежелательные явления после вакцинации у пациентов встречаются очень редко.

— Если они и возникают, то в первые дни после вакцинации. Это могут быть небольшое повышение температуры тела, ломота, проявления астении, головная боль, — уточнила Лукьянова.

Чаще всего прививку от коронавируса делают люди среднего возраста. Есть и совсем молодые — 18–20 лет, и люди старшего возраста — самому старшему пациенту более 70 лет.

Среди противопоказаний для участия в вакцинации — наличие онкологических заболеваний, ранее перенесенная коронавирусная инфекция, выраженные обострения хронических заболеваний.

А вот ограничений после прививки никаких нет. Но есть несколько рекомендаций, которые врачи просят соблюдать.

— Сразу после проведения вакцинации мы рекомендуем не посещать фитнес-центры, ограничить курение, употребление алкоголя, — уточнила замруководителя центра.

Врачи связываются с пациентами на второй, третий и четвертый день после вакцинации. Затем связь поддерживается по необходимости. Человек может в любое время суток позвонить на горячую линию и получить консультацию или же задать вопрос через приложение.

— Также мы связываемся после введения второго компонента вакцины, — уточнила Лукьянова.

В день медики делают несколько десятков звонков. За каждым специалистом закреплено несколько пациентов.

— В среднем на звонок уходит около 5–7 минут, — рассказала врач Центра телемедицины Лилия Григорян.

Во время общения ее задача — узнать, были ли температура, боли в области инъекции или другие симптомы, которые вызывали опасения.

Состояние здоровья специалист оценивает и по внешним признакам — если есть техническая возможность, то пациентов просят включить камеру, чтобы врач мог видеть человека, его кожные покровы.

— Прежде чем позвонить, мы заранее договариваемся с человеком об удобном ему времени, — подчеркнула Лилия Григорян.

В случае ухудшения состояния врач всегда готов принять экстренное решение. Все врачи находятся в одном помещении, и есть возможность провести консилиум. При необходимости к пациенту на дом может быть отправлен врач из районной поликлиники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Специалисты Центра телемедицины дистанционно следят за состоянием здоровья горожан с коронавирусом, которые болеют без осложнений и лечатся дома. Также консультации в телемедцентре получают участники исследования вакцины против коронавируса. Медики находятся в постоянном контакте с пациентами. Такой способ общения удобен для врачей и пациентов.

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