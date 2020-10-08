Данчиков: Введенные в Москве меры из-за COVID-19 являются достаточными

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Меры, которые введены в Москве в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, являются достаточными в текущих условиях. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, введенные в столице меры направлены на обеспечение безопасности горожан. Власти Москвы готовы к диалогу с бизнесом по поводу принимаемых действий.

Ранее Данчиков сообщил, что жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве не потребуются, если горожане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Ночной клуб в Москве временно закрыли за несоблюдение санитарных мер