Психолог рассказала, как побороть апатию во время пандемии

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Психолог Ирэна Похомова рассказала о том, как победить апатию во время пандемии коронавируса.

— Задача — раствориться в процессе, а не ждать результата, когда это все закончится. Вы как будто идете по пустыне, экономите воду, чтобы дойти до оазиса, — объяснила Похомова.

Также специалист отметила, что во второй раз с самоизоляцией будет справиться гораздо сложнее. Людям может стать еще хуже, если они снова не смогут работать и общаться. Им предстоит борьба с апатией, которая может вылиться в депрессию и впоследствии в агрессию к себе и своим близким.

Психолог уточнила, что реакция людей зависит от ценностей, изначально заложенных у человека. Так, она выделила две категории людей: первым очень важна безопасность, а вторые нуждаются в свободе.

К первой категории относятся те люди, которые носили маски и соблюдали все положенные меры безопасности с начала пандемии, а ко второй категории Ирэна Похомова причислила тех, кто отказывался следовать предписаниям врачей, так как им казалось, что их свободу ограничивают.

Специалист отметила, что для первой и второй группы очень важно сфокусироваться на своих областях контроля, которые они потеряли из-за введенных ограничений. В первую очередь человек должен обратиться к самому себе, своей семье и близким, а не пытаться контролировать весь мир, рассказала психолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

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