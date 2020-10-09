Психолог объяснила поведение женщины, державшей новорожденную дочь в шкафу

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Перинатальный психолог Алина Никифорова объяснила, почему жительница Свердловской области полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, из-за чего ребенок чуть не умер от голода. По ее мнению, у женщины скорее всего был послеродовой психоз.

Психолог пояснила, что есть также послеродовая печаль, которая бывает у примерно 80 процентов женщин, но это продолжается от двух недель до месяца и проходит само собой. При этом послеродовая депрессия случается у рожениц в 2-5 процентах случаев, и требует психотерапии и медикаментозного лечения. Однако она не всегда приводит к подобным последствиям, как в случае с жительницей Урала.

— То, что с женщиной происходило, очень может быть похоже на послеродовой психоз, но здесь нужно собирать анамнез, нужно смотреть, когда это возникло. Бывает так, что сразу после родов такое возникает, бывает так, что зачатки могут быть еще во время беременности, — пояснила Никифорова в комментарии «Пятому каналу».

Она также пояснила, что психоз проявляется из-за прошлого негативного опыта, во время беременности или сразу после рождения ребенка. Никифорова добавила, что ментальное здоровье матерей в РФ недостаточно изучено и контролируется.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Девочку передали в руки медиков, которые пытаются спасти ей жизнь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.

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