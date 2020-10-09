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«Выжила чудом»: Анна Кузнецова рассказала о младенце, которого мать держала в шкафу
Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

«Выжила чудом»: Анна Кузнецова рассказала о младенце, которого мать держала в шкафу

Кирилл Николаев

Происшествия

Опеку над старшими детьми жительницы свердловского города Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, оформили на их бабушку. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что планирует обратиться в прокуратуру с просьбой проверки данного инцидента. Кузнецова предложила своей коллеге в регионе перевести ребенка в Москву, однако девочке необходимо комплексное обследование для оценки состояния здоровья. По ее словам, ребенок чудом выжил.

— Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорожденная девочка прожила в шкафу. Выжила чудом. Сейчас малышку переводят из местной больницы в областную, — написала Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что бабушке под опеку переданы 13-летний мальчик и трехлетняя девочка.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Девочку передали в руки медиков, которые пытаются спасти ей жизнь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.

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Свердловская областьнайден младенецАнна Кузнецова
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