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СМИ: Тело писателя Марка Эльяша нашли в квартире в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

СМИ: Тело писателя Марка Эльяша нашли в квартире в центре Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия

Инженер и писатель Марк Эльяш скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Тело Эльяша нашли в квартире в центре Москвы.

— Накануне внучка пенсионера получила от него сообщение в мессенджере с текстом: «Я умер». Женщина приехала к деду и обнаружила его тело и предсмертную записку, — сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что за свою жизнь Марк Эльяш стал автором более 60 патентов. Он написал 10 научно-технических книг и выпустил множество публикаций. Также он работал главным технологом в организациях системы министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Также Эльяш стал автором романа «Риск».

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