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Женщина из Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Женщина из Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу

Вероника Кузьминова

Происшествия

Жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь запертой в шкафу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел с 37-летней женщиной. После родов женщина заявила знакомым о смерти младенца. Ложь вскрылась, когда к матери новорожденной девочки пришли в гости.

— На днях к Юлии пришли сотрудницы, они начали выпивать, потом услышали странные звуки, а мать уже была пьяная. Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку, — цитирует знакомую матери младенца Е1.ru.

После случившегося женщины вызвали полицию. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Девочку передали в руки медиков, которые пытаются спасти ей жизнь.

— У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания, — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального главка.

Уточняется, что во время беременности женщина не стояла на учете и при родах за помощью медиков не обращалась. Помимо полугодовалой девочки гражданка воспитывает двух детей — мальчика и девочку. Семья не стояла на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.

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