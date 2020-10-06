ГИБДД устанавливает личность водителя электросамоката, катавшегося с ребенком по МКАД

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Московская Госавтоинспекция изучает видео, запечатлевшее нарушителя езды на электросамокате, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

— По факту опубликованного в Сети видео, где мужчина передвигается на электросамокате и при этом у него за спиной находится маленький ребенок, управлением ГИБДД Москвы проводится проверка всех обстоятельств правонарушения, — сказано в сообщении.

Полицейские также пытаются установить личность нарушителя.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

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