Тело новорожденного ребенка нашли в лесу в подмосковном Подольске

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В лесополосе города Подольска 5 октября местный житель во время выгула собаки обнаружил тело новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

В ходе осмотра на месте обнаружения тела была изъята бутылка и полиэтиленовый пакет. Предположительная давность наступления смерти новорожденного насчитывает от пяти до семи дней.

К настоящему моменту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления факта, являлся ли ребенок живорожденным или мертворожденным, а также установления причин его смерти. По результатам проверки будет принято судебное решение.

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