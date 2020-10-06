Тело новорожденного ребенка нашли в лесу в подмосковном Подольске
В лесополосе города Подольска 5 октября местный житель во время выгула собаки обнаружил тело новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
В ходе осмотра на месте обнаружения тела была изъята бутылка и полиэтиленовый пакет. Предположительная давность наступления смерти новорожденного насчитывает от пяти до семи дней.
К настоящему моменту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления факта, являлся ли ребенок живорожденным или мертворожденным, а также установления причин его смерти. По результатам проверки будет принято судебное решение.
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