Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тело новорожденного ребенка нашли в лесу в подмосковном Подольске
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Тело новорожденного ребенка нашли в лесу в подмосковном Подольске

Захар Чайченко

Происшествия

В лесополосе города Подольска 5 октября местный житель во время выгула собаки обнаружил тело новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

В ходе осмотра на месте обнаружения тела была изъята бутылка и полиэтиленовый пакет. Предположительная давность наступления смерти новорожденного насчитывает от пяти до семи дней.

К настоящему моменту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления факта, являлся ли ребенок живорожденным или мертворожденным, а также установления причин его смерти. По результатам проверки будет принято судебное решение.

Читайте также: Тело мужчины нашли в центре Москвы

СК России по Московской областиПодольск
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Все мнения
О проекте