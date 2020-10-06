Тело мужчины нашли в центре Москвы
Россия, Москва, Краснопрудная улица, 3/5с3 Карта всех событий
На территории предприятия в центре столицы обнаружено тело мужчины, рассказали в правоохранительных органах Москвы.
Инцидент произошел на территории ООО «Вторсырьепереработка» по адресу улица Краснопрудная, дом 3/5, строение 3.
Как уточняет источник в правоохранительных органах, умерший — 64-летний выходец из Узбекистана. По предварительным данным, он скончался от алкогольного отравления.
По факту обнаружения тела ведется доследственная проверка, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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