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Тело мужчины нашли в центре Москвы
Фото: depositphotos.com

Тело мужчины нашли в центре Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Краснопрудная улица, 3/5с3 Карта всех событий

На территории предприятия в центре столицы обнаружено тело мужчины, рассказали в правоохранительных органах Москвы.

Инцидент произошел на территории ООО «Вторсырьепереработка» по адресу улица Краснопрудная, дом 3/5, строение 3.

Как уточняет источник в правоохранительных органах, умерший — 64-летний выходец из Узбекистана. По предварительным данным, он скончался от алкогольного отравления.

По факту обнаружения тела ведется доследственная проверка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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