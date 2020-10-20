В Минздраве рассказали, когда прекратится рост случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России число выявляемых случаев заражения коронавирусом может расти еще следующие две-три недели. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

По словам главного внештатного специалиста ведомства по инфекционным болезням Владимира Чуланова, прогнозы по этой ситуации делать довольно тяжело.

— Мы надеемся что это будут 2-3 недели, может быть, какой-то рост еще продолжится, потом будет постепенная стабилизация, — цитирует ТАСС сотрудника Минздрава.

Он выразил уверенность, что отечественная система здравоохранения справится с ростом числа зараженных, поскольку у России накопилось достаточно опыта для эффективной борьбы с пандемией.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19.

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