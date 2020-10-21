Иммунолог предупредил, что рост COVID-случаев в РФ продлится несколько месяцев

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Непростая ситуация с COVID-19 в России может продлиться несколько месяцев. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Он связал рост числа новых COVID-случаев с сезонностью.

— Повышенная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, которая сейчас отмечается на территории России, может держаться еще несколько месяцев — в период эпидемического подъема респираторных заболеваний, — цитирует Тотоляна РИА Новости.

Он напомнил, что в стране разработали вакцины против коронавируса. Но они смогут показать свой эффект только спустя некоторое время после появления в гражданском обороте.

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