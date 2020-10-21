Путин: Власти РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии
Власти России не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в среду, 21 октября, во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
— По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, у правительства нет планов этого делать, — отметил российский лидер.
Также глава государства добавил, что необходимо разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране.
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