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Путин: Власти РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин: Власти РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии

Евгения Звощик

Общество

Власти России не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в среду, 21 октября, во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

— По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, у правительства нет планов этого делать, — отметил российский лидер.

Также глава государства добавил, что необходимо разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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