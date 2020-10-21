В Минздраве заявили об эффективной защите перчаток и антисептиков от COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

При правильном использовании перчатки и кожные антисептики являются равноценно эффективными мерами профилактики инфекционных заболеваний. Об этом в среду, 21 октября, сообщил главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

Он также отметил важность использования одноразовых перчаток. При их использовании не нужно прикасаться ими к лицу.

По словам Чуланова, не стоит носить матерчатые многоразовые перчатки. Это может только способствовать инфицированию, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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